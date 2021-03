CALCIO FEMMINILE – B. Merlo (dif. Inter): “Le difficoltà ci hanno fortificato ancora di più”

Il prossimo fine settimana tornerà la serie A femminile, dove oltre la caccia alla capolista Juventus, trasferta a Firenze, si giocherà anche Roma-Inter il prossimo turno. Attraverso il sito nerazzurro le parole del terzino Beatrice Merli. “La partita di domenica contro il Milan è stata molto intensa e condizionata a tratti dal vento. Abbiamo combattuto fino all’ultimo e sofferto insieme: per noi è stata una grande soddisfazione aver battuto il Milan. Questa vittoria ci ha dato consapevolezza e fiducia, ma abbiamo vinto solamente il primo round di questa battaglia. Faremo di tutto per portare a casa la qualificazione. La Roma è in crescita ma lo siamo anche noi. Andremo a Roma con la voglia di combattere fino all’ultimo secondo per cercare di strappargli qualche punto. Le difficoltà ci hanno unito ancora di più e ci hanno fatto credere di più in noi stesse”.

Fonte: inter.it