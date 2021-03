Nonostante che non sia ancora al top della condizione, il c.t. del Messico Tata Martino, ha deciso di inserire nella lista per le sfide amichevoli contro Galles e Costarica, Hirving Lozano. Questo certamente non farà piacere a mister Gattuso e al presidente De Laurentiis, visto che ancora non è al top della condizione, ma l’ex Psv Eindoven dovrà rispondere alla convocazione.

Fonte: gonfialarete.com