Trenta gol degli esterni d’attacco sui 56 totali, Piotr guida la classifica delle altre “punte”

Decisivi gli esterni nel Napoli di Ringhio, il sistema di gioco degli azzurri esalta le qualità di Politano, Insigne e Lozano che tagliano verso il centro per colpire e sfruttano al meglio gli spazi creati dalla punta centrale e i movimenti di Zielinski da trequartista. Trenta gol degli esterni d’attacco sui 56 totali messi a segno finora in campionato dal Napoli, più del cinquanta per cento del bottino totale. Dodici reti le hanno realizzate le punte centrali frenate a lungo dagli infortuni: Mertens è a quota 5, Petagna a 4 e Osimhen a 3. Dodici anche i gol dei centrocampisti, 6 di Zielinski che si muove da trequartista alle spalle della punta centrale e tra i due esterni di attacco, e due di Elmas, anche lui impiegato da trequartista e inizialmente in qualche spezzone di partita anche da esterno, e 4 dai centrali (2 Demme, 1 Fabian Ruiz e Bakayoko). Una sola rete dei difensori, quella del terzino Di Lorenzo nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. R. Ventre (Il Mattino)