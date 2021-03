SERIE A – Torino-Sassuolo 3-2, l’ex Zaza colpisce al cuore dei neroverdi

Questo pomeriggio allo stadio “Grande Torino”, si è giocata la prima delle due gare di recupero dei granata contro il Sassuolo, per il focolaio di due settimane fa dei granata. Gli ospiti al primo affondo passano, cross di Djuric, sponda di Caputo e tiro al volo di Berardi, nulla da fare per Sirigu. I padroni di casa hanno una reazione, soprattutto con Mandragora e Murru, ma in entrambi i casi salva Consigli. La partita resta avvincente e il Sassuolo però non perdona e raddoppia, tiro al volo di Berardi che va sotto le gambe di Sirigu. Nella ripresa la gara resta equilibrata, si supera Consigli sul tiro al volo dal limite dell’area di Mandragora. Il tecnico del Torino Nicola inserisce in campo Zaza che segna su assist di Gojak, la rete dell’1-2. Il finale è rocambolesco, pareggio dei granata con Mandragora che ribadisce da pochi passi la respinta di Consigli. Dopo un minuto il Sassuolo ha la palla del nuovo vantaggio con Obiang, ma compie un prodigio Sirigu. Nel recupero arriva la rete dei padroni di casa con l’ex Zaza che batte di testa Consigli e la panchina lo va ad abbracciare. Un successo che regala punti pesanti per la salvezza del Torino, mentre i neroverdi, come accade spesso fanno fatica a gestire la gara e buttano all’aria l’occasione per avvicinarsi all’Europa League.

TORINO-SASSUOLO 3-2

6′ e 38′ Berardi (S), 77′ e 92′ Zaza (T), 86′ Mandragora (T)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (56′ Gojak); Ansaldi, Lukic (46′ Verdi), Mandragora, Rincon (72′ Zaza), Murru (46′ Vojvoda); Sanabria, Belotti. All. Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli (60′ Locatelli); Berardi (76′ Peluso), Defrel (60′ Traoré), Djuricic (60′ Boga); Caputo. All. De Zerbi



Ammoniti: Defrel (S), Sanabria (T), Toljan (S)

Fonte: Recupero: 3′ p.t.; 4′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco