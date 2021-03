Rrahmani-Petagna, la sosta può venire in soccorso a Gattuso

La stagione del Napoli, a livello di infermeria, certamente non è stata per nulla facile, anzi piuttosto complesso, ma sembra che la situazione stia migliorando. Oggi ci saranno aggiornamenti sulle condizioni di Manolas e Lozano, per entrambi non è da escludere una convocazione per Roma. Per quanto riguarda invece il difensore Rrahamani e Petagna, ci vorrà ancora del tempo. La sosta per gli impegni delle nazionali, potrebbe agevolare un recupero, visto che poi ci saranno le sfide contro il Crotone e il recupero il 7 Aprile contro la Juventus. Mai come in questo momento la sosta potrebbe essere un valido supporto per Gattuso e il suo staff.

Fonte: Corriere dello Sport