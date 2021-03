Olanda/Lettonia per 5000 tifosi: lo annuncia la Federcalcio olandese

La Federcalcio olandese permetterà a 5mila tifosi risultati negativi al Covid di assistere a Olanda-Lettonia, partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 in programma il 27 marzo alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam.

“Se i tifosi sono negativi, possono mostrarlo tramite un’app abbinata al biglietto della partita. Potrebbe funzionare anche con i club e per gli Europei”, ha sottolineato Gijs de Jong, segretario generale della Federazione.

Amsterdam ospiterà diverse partite degli Europei a giugno. Studi simili sono stati recentemente condotti in due partite delle serie minori olandesi con circa 1.300 spettatori presenti. Gli spettatori erano distribuiti in sei zone con diversi livelli di contatto e diverse regole per prevenire il virus.

raisport.rai.it