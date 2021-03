Napoli-Insigne, estate bollente per il rinnovo

Oggi il Napoli ritornerà ad allenarsi, in vista del posticipo allo stadio Olimpico contro la Roma, dove si valuteranno le condizioni dell’ex Manolas e di Hirving Lozano. Nel frattempo il futuro di Insigne, sarà un tema, non solo per il presente, ma anche per la prossima estate. Tra le parti al momento però c’è molta distanza, la prima offerta di De Laurentiis è sui 2,5 milioni, ovvero ingaggio ridotto verso la metà, quindi al momento sembra difficile trovare l’accordo. L’appuntamento sarà fissato in estate e bisognerà davvero trovare una formula che accontenti il capitano e il suo agente. Nei giorni scorsi Vicenzo Pisacane: “Lorenzo? Non so se sogna di finire la carriera qui, dovreste chiederlo alla moglie, non dormo con lui, perciò non so cosa sogni la notte”. Insomma per non diventare una bandiera al vento, bisognerà fare in fretta per farlo diventare il Totti di Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport