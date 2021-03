Martina Rosucci (centr. Juventus): “Ci sono tre calciatrici che renderanno roseo il calcio femminile”

Dopo la sosta per le partite di Coppa Italia, valevole per le semifinali d’andata, la serie A femminile, tornerà nel fine settimana e per la Juventus ci sarà la trasferta di Firenze. Sui canali twich bianconero le parole di Martina Rosucci. “Il futuro è roseo, ci sono tante giovani sia qui sia in giro di valore. Penso a Cantore, Glionna e Bragonzi che sono giocatrici d’alto livello e che hanno un grande futuro davanti, ma poi ci sono anche Ippolito, Berti e Giordano che sono davvero forti. Il mio rapporto con loro? È un po’ particolare perché all’inizio sono cattiva, in senso buono, perché devono capire dove sono. Le ragazze con la testa, che avranno futuro, lo capiscono subito e si comportano di conseguenza”.

Fonte: twich Juventus