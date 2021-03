Marolda: “Il Napoli è migliorato grazie ai singoli. Osimhen o Mertens? Ecco chi sceglierei dall’inizio”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Il fatto di non avere più impegni di coppa non mi rallegra. Una grande squadra deve saper lottare su più fronti. Io ho sempre pensato al Napoli come una rosa capace di avere il doppio impegno. Questo Napoli a quest’ora avrebbe potuto avere quattro punti in più tranquillamente. Osimhen dal primo minuto a Roma? Probabilmente se mettessimo Mertens e Osimhen andremmo meglio, ma non è possibile. Io credo che in questo momento Mertens pur stando male, si assembri meglio con la squadra. Con Osimhen hai una varietà di scelte minore. A Milano il nigeriano mi è piaciuto molto in fase difensiva. Demme e Fabian? Mi fa piacere che ci sia arrivato Gattuso (ride ndr). L’altra cosa positiva è che il Napoli è migliorato e questo ci fa piacere. Non so perché ci sia stato, ma è stato un miglioramento di 5-6 giocatori fondamentale. È stata una crescita di singoli, ecco perché questi singoli sono cresciuti improvvisamente!? Non me la sono data ancora una risposta.”.