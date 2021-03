Manchester United, infortunio per Cavani salta il Milan

In vista della semifinale di ritorno degli ottavi in Europa League il Manchester United dovrà fare a meno dell’ex Napoli Edinson Cavani. Il club inglese sul proprio sito ufficiale ha comunicato l’indisponibilità dell’attaccante dovuta ad una ricaduta durante la sessione di allenamento prima di partire in direzione Milano. Cavani lo scorso febbraio aveva avuto un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fermo per qualche settimana, lo stesso infortunio che non gli permetterà di essere presente a San Siro contro il Milan.