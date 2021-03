Lozano e Manolas, “speranze” romane per Gattuso

Il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti, in vista del posticipo di domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico. Per Gattuso sarà importante conoscere le condizioni del difensore ed ex della sfida Kostas Manolas e di Hirving Lozano. Entrambi si sono allenati da soli in questi giorni per essere al meglio per la gara contro i giallorossi. Al momento sembra difficile che possano essere impiegati dal primo minuto. Per il calciatore greco sarebbe importante ricalcare il terreno dell’Olimpico, dove ha fatto spesso la differenza. Sul messicano già c’erano segnali incoraggianti contro il Milan, ma si è preferito non rischiarlo. Per mister Gattuso sarebbero le sue speranze romane.

Fonte: CdS