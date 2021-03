Lorenzo Insigne, se fosse come il basket, sarebbero 82 gol. Un leader per i compagni

Dal 2012 Lorenzo Insigne veste la maglia azzurra e sono state stagioni ricche di soddisfazioni personali e per la squadra. In tutto ha realizzato 103 reti e fornito ben 82 assist ai compagni di squadra, se fosse il basket sarebbero altrettante marcature. Spesso sono state giocate decisive per se e non solo. Da quando indossa la fascia di capitano, si fa sentire come leader, visto quello che è successo post-Sassuolo, ma sicuramente è un modo per caricare la squadra. Non sempre con l’ambiente partenopeo, è stato rose e fiori, ma fa parte del gioco e il capitano non vede l’ora di chiudere al meglio la stagione. Ormai è una delle star del Napoli e il rinnovo sarà certamente un motivo in più per drizzare le antenne. Ma adesso conta la Champions e la sfida alla Roma, poi il resto si vedrà.

Fonte: Corriere dello Sport