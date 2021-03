Il gol è roba da esterni: a Napoli soprattutto, ma non solo…

Esterni e gol. L’incidenza dei gol degli esterni di attacco del Napoli è sensibilmente più alta rispetto a quella delle altre squadre d’alta classifica. Politano, Insigne e Lozano, infatti hanno messo a segno 30 reti. Gli esterni della Juve di reti ne hanno realizzate 10 (Chiesa 6, Kulusevski 3 e Bernardeschi 1) L’Inter di Conte gioca con il 3-5-2 e a finalizzare sono soprattutto i due attaccanti, ma è significativo comunque l’apporto di reti degli esterni che sono fondamentali nell’idea di calcio del tecnico nerazzurro sia per la spinta che per la copertura: Hakimi ha segnato 6 reti, Perisic 3 e Darmian una, per un totale di dieci gol. Gli esterni sono i punti di forza del gioco dell’Atalanta di Gasperini, anche se poi in termini di concretizzazione i gol arrivano soprattutto dalle due punte centrali (Zapata e Muriel) e dai tanti giocatori offensivi che si muovono tra le linee. Nel Milan di Pioli il bomber è Ibrahimovic con 14 reti, ma 9 gol sono stati siglati dagli esterni: cinque Rebic, uno a testa Castillejo, Krunic, Hauge, Saelemaekers. Nella Roma di Fonseca sette in totale le reti assicurate finora dagli esterni: 4 di Pedro, due di Spinazzola e una da Karsdorp.

Il Mattino