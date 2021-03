I gol del Napoli arrivano dagli esterni, tripla cifra per i bomber azzurri

Trenta gol degli esterni d’attacco: Politano, Insigne e Lozano i fantastici tre del reparto offensivo, perfetti sia per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3, i due sistemi di gioco utilizzati in questa stagione da Gattuso. L’ex interista ha deciso la sfida con il Milan firmando la rete numero 8 in campionato, il capitano con 13 gol è il bomber azzurro e il messicano è a quota 9 e tornerà disponibile all’Olimpico contro la Roma dopo l’infortunio muscolare del 13 febbraio contro la Juventus al Maradona. Una grande stagione di tutti e tre gli attaccanti di fascia: Politano è riuscito a essere decisivo sia quando è entrato a partita in corso sia quando ha giocato dall’inizio, Insigne è sempre più il leader della squadra e Lozano dopo il primo anno difficile in maglia azzurra ha voltato decisamente pagina risultando sempre tra i migliori fino allo stop per infortunio contro la Juve. R. Ventre (Il Mattino)