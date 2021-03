Gallo, ‘IlNapolista: “Contro i giallorossi può andare bene anche un pareggio”

Su Radio Crc è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de ‘IlNapolista.it’, ecco le sue parole: “Con la vittoria di Milano, il Napoli ha dato un’altra prospettiva alla stagione. Domenica c’è lo scontro diretto a Roma. Contro i giallorossi potrebbe andare bene anche un pareggio. La gara dell’Olimpico è stata accompagnata dalle polemiche per il rinvio di Juve-Napoli. Non capisco di cosa si possa lamentare la dirigenza giallorossa, a quel punto anche il Milan si sarebbe potuto sentire in diritto di dire qualcosa. I club che giocano in Europa League conoscono le difficoltà di scendere in campo il giovedì. Juve e Napoli avevano il diritto di chiedere il rinvio ed è giusto che l’abbiano ottenuto”.