Dopo Juventus-Napoli, la Roma si sente accerchiata. Decisione che “danneggia” anche il Benevento

A Roma, dopo tanti anni, è tornata all’opposizione del calcio italiano. Non come quando c’erano Dino Viola o Franco Sensi, quei tipi di confronti, erano a stampo mediatico, ma comunque, c’è una sorta di accerchiamento. Il motivo del contendere è Juventus-Napoli, si sarebbe dovuta giocare oggi, ma entrambe le società, hanno chiesto alla Lega il rinvio della sfida. Questo ha scatenato inevitabilmente l’indignazione del club giallorosso, che avrebbe chiesto il posticipo contro gli azzurri. La squadra di Fonseca, dovrà giocare in Ucraina, domani sera, poi avrà un solo allenamento prima della gara contro il Napoli. Il rinvio del match dell’Allianz Stadium, danneggia il Benevento, prossimo avversario della Juventus, mentre il Genoa affronterà la squadra di Pirlo, dopo la sosta, insomma il calendario decisivo anche per la zona salvezza?

Fonte: Roberto Maida CdS