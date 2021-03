COPPA ITALIA PRIMAVERA – Sconfitte in casa il Cagliari e l’Inter

La Coppa Italia Primavera entra nel vivo e certamente i risultati di oggi sono sorprendenti. Il Cagliari, reduce dal successo per 3-0 contro la Juventus in campionato, viene sconfitto in casa ai supplementari dall’Hellas Verona che giocato nella Primavera 2. Esce anche l’Inter di Madonna, battuto tra le mura amiche per 2-4 dalla Lazio. Infine vittoria anche della Fiorentina per 3-1 contro la Juventus.

Cagliari-Hellas Verona 0-1

Inter-Lazio 2-4

Fiorentina-Juventus 3-1

A cura di Alessandro Sacco