Champions League – Lazio ancora ko: 2-1 Bayern Monaco, biancocelesti fuori

Dopo Juventus e Atalanta anche la Lazio esce dalla Champions League. Nel ritorno degli Ottavi di finale i biancocelesti perdono 2-1 in Germania contro il Bayern Monaco, dopo il pesante ko dell’andata per 4-1, e salutano la competizione. Decisive le reti una per tempo di Lewandowski su rigore al 33′ min e di Choupo Moting nella ripresa al 77′ min, nel finale rete dell bandiera biancoceleste di Parolo. Bavaresi ai Quarti di finale, finisce invece l’avventura europea della Lazio. Termina dunque agli Ottavi di finale la stagione in Champions League delle italiane