Caputi, giornalista: “La partita di domani ci dirà la forma della Roma”

Su Radio Marte, è intervenuto Massimo Caputi, giornalista, ecco le sue parole:

“Roma-Napoli sarà una bella partita, ci sono giocatori che possono decidere la gara in qualsiasi momento. La gara assume un aspetto doppiamente importante vista la posta in palio. Una vittoria dell’una o dell’altro metterebbe in difficoltà l’avversaria. Il Napoli dal punto di vista psicologico e fisico vive un momento migliore della Roma, per cui bisognerà aspettare domani sera per capire il reale stato. Sicuramente sprecherà energie fisiche e mentali. Dopo la qualificazione sapremo che Roma potrà esserci contro il Napoli. La gara promette grandi emozioni e sarà tosta. Fonseca nuovo allenatore del Napoli? Per me è un ottimo allenatore e sta facendo bene. Certo fa degli errori, per esempio a Parma era troppo sbilanciato in avanti ed è stato punito. Nel complesso però è un ottimo tecnico, ha dato identità e gioco alla squadra, fa un calcio europeo. Qui viene spesso messo sulla graticola e i risultati saranno determinanti. Non sarei meravigliato se restasse a Roma ma molto dipenderà dal finale di campionato”.