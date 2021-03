C. Maggio: “Mi piacerebbe tornare un giorno in altra veste”

Molte emozioni hanno accompagnato Christian Maggio quel giorno, quando avrà sicuramente accarezzato l’idea di un ritorno all’ombra del Vesuvio. Non da giocatore ovviamente ma da dirigente, ruolo che lo intriga per il futuro. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’esterno veneto ha aperto a tale ipotesi: “Al momento gioco fino a giugno, ma le porte sono aperte per qualsiasi ruolo. Il feeling con la città di Napoli è particolare; mi piacerebbe tornare un giorno in altra veste, in una società che mi ha regalato tantissimo. Un possibile ritorno di Benitez o Sarri? Sono degli allenatori diversi che hanno fatto bene in azzurro, se uno dei due dovesse tornare spero che possa dare ancora tanto alla causa”.

Alta è la fiducia di Maggio nei confronti del Napoli, attualmente in lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League: “La vittoria col Milan è stata meritata e ha dato entusiasmo a tutto l’ambiente, la continuità importante. La rosa è formata da ottimi giocatori in grado di far bene fino alla fine del campionato. Gattuso mi è sempre piaciuto, con lui ho giocato in Nazionale ed è uno che ha tanta voglia. Sappiamo bene che Napoli non è una piazza semplice: si sta comportando bene e spero che riesca a conquistare il pass per la Champions”.

Fonte: Radio Kiss Kiss