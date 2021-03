Branca, ex dirigente Inter: “Volevo Hamsik all’Inter, ma lui si oppose”

Branca, ex dirigente Inter, è intervenuto su radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Gattuso e il Napoli hanno avuto una stagione travagliata per le tante assenze. Mertens su tutti. Lo avrei preso volentieri all’Inter. Ha fatto cose straordinarie con la maglia azzurra. Ora il Napoli sta lottando per un posto in Champions nonostante tutto. Il livello di competitività della Serie A sembrerebbe essersi abbassato visiti i risultati in coppa. Però non esagererei in questo giudizio negativo. Hamsik? Ci pensammo seriamente ma il giocatore stesso e il presidente si opposero e lasciammo perdere. L’Inter ha molte possibilità di vincere lo Scudetto. Conte ha dimostrato di saper preparare alla grande i match quando ha tempo per lavorare. Esperienza a Napoli? Ho rispetto per Giuntoli ma ascolterei sicuramente proposta di De Laurentiis perché il Napoli è un grande club”