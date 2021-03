UFFICIALE – I convocati del Portogallo, out Mario Rui

In vista delle sfide contro: Azerbaigian, Serbia e Lussemburgo, il c.t. del Portogallo, per queste sfide valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022, Fernando Santos, ha diramato la lista dei convocati. Out il terzino sinistro del Napoli Mario Rui.

PORTIERI: Lopes (Lione), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Granada)



DIFENSORI: Cédric Soares (Arsenal), Joao Cancelo e Ruben Dias (Manchester City), Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Dortmund)



CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Joao Palhinha (Sporting CP), Ruben Neves e Joao Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto)



ATTACCANTI: Bernardo Silva (Manchester City), André Silva (Eintracht), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Joao Felix (Atlético Madrid), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafa Silva (Benfica)

