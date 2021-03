Sono due gli artefici del colpo grosso del Napoli a Milano

Tutti per Rino, tutti con Rino. La vittoria con il Milan porta sollievo, persino serenità, se non euforia. Vanno bene le incursioni al telefono di De Laurentiis, ma c’è un lavoro quotidiano di Gattuso e Giuntoli dietro il colpo grosso di San Siro del Napoli. Perché nelle difficoltà emergono giocatori che possono essere esattamente annoverati tra i pretoriani di Gattuso: Insigne, Zielinski, Demme, Fabian, Koulibaly, Politano. Altro che gruppo poco compatto. Il tecnico e il direttore sportivo avevano previsto ogni cosa: troppi infortunati nel momento più impegnativo della stagione, con una gara ogni tre giorni senza poter fare turnover, per poter dare un giudizio sereno sul valore degli azzurri. E appena l’emergenza ha concesso una tregua (in ogni caso, mancavano Lozano, Manolas, Rrhamani, Petagna e Ghoulam con Mertens e Osimehn ancora a mezzo servizio) la risposta è arrivata domenica sera contro il Milan. Una vittoria che rimette in discussione anche il secondo posto. P. Taormina (Il Mattino)