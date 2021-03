RINNOVO – Gattuso-Napoli, mai dare nulla per scontato

Il Napoli ha un solo obiettivo, restare sul pezzo, per conquistare la zona Champions, non così distante, rispetto alle ultime settimane. E’ chiaro che a fine stagione le strade tra il club e il mister difficilmente andranno per la stessa strada. Dopo le tensioni dei primi tempi, soprattutto dopo Verona e il successo interno contro il Parma, le parti in causa hanno posto una tregua, per il bene di tutti. Gattuso ora però difficilmente accetterebbe una nuova proposta di rinnovo di contratto, vuole chiudere al meglio la stagione, con il presidente però che si è stretto attorno alla squadra e allo stesso mister. Ma conoscendo anche i due personaggi, mai dare nulla per scontato, però ora testa rivolta alla Champions.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino