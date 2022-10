Regno Delle Due Sicilie FA, il pres. Amitrano: “Pronti per l’Europeo 2021 di Nizza, venderemo cara la pelle”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Amitrano, presidente del Regno delle Due Sicilie FA: “Nel 2015 ho avuto l’onore di conoscere il Presidente della CONIFA: da lì nasce il progetto di costituire il Regno Delle Due Sicilie F.A. 60 nazioni, 5 continenti, nel 2018 siamo stati arbitri al mondiale e nel tempo siamo riusciti a mettere in campo tantissimi professionisti. Gennaro Iezzo è stato il primo nome a cui ho pensato per il suo attaccamento al Sud Italia e per la sua esperienza nel mondo del calcio. Successivamente ho costituito un team di professionisti: Antonio Mandile per l’area marketing, Francesco Orabona per la delegazione agli europei e Valeria Cardillo per l’ufficio stampa: tutti mi supportano quotidianamente. Attualmente siamo stati ripescati come 12° squadra per l’Europeo di Nizza 2021, siamo pronti per partire e vendere cara la pelle dei duosiciliani. La nostra associazione è composta di tre nazionali: maschili, femminili e per disabili. Mi piace camminare con i piedi per terra, dobbiamo partire e dimostrare che non siamo inferiori a nessuno: abnegazione, professionalità, cuore, terra e bandiera, questo deve essere il nostro modo di pensare. Al termine del 2021 ci sarà una mostra a New York in cui verranno esposte maglie e storie del Regno Delle Due Sicilie. La nostra identità è qualcosa di eccezionale, mi dispiace solo dover combattere con una storia insabbiata. Aurelio De Laurentiis identitario, se rispecchia il Sud? Ogni presidente ha la sua personalità e si identifica nel mondo del calcio. Io lo amo perché parla chiaro, ma la penso diversamente, bisogna essere pure diplomatici”.