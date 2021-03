Progetto Napoli Charity, maglia di Lozano all’asta

La SSC Napoli è lieta di annunciare che è on line l’ottava asta stagionale che assegnerà la: SSC Napoli Maglia Gara Third 2020/2021 indossata da Hirving Lozano durante la gara Lazio-Napoli. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.

Il ricavato dell’asta sarà destinato a “Io Non Ti Conosco” un’associazione culturale teatrale composta da dodici ragazzi tra i 16 e i 30 anni, che prende nome dal primo spettacolo teatrale messo in scena dall’associazione.

Io Non Ti Conosco è una provocazione, scelta per sottolineare come le nuove tecnologie rendano difficile, ma non impossibile, conoscersi veramente. Io Non Ti Conosco, dunque, non è semplicemente un nome ma un invito a conoscersi meglio, senza barriere.

Tra gli obiettivi del gruppo vi è la creazione di una rete culturale con giovani e associazioni presenti nel territorio abatese e nei paesi limitrofi, attraverso la recitazione.

Dal primo spettacolo realizzato nel maggio del 2017 l’intento non è mai cambiato, ossia, mettere in scena spettacoli e commedie, che invitano gli spettatori a riflettere su problematiche quotidiane troppo spesso dimenticate. Ogni spettacolo, che sia una commedia teatrale o un cortometraggio è scritto e prodotto dalla associazione, tale scelta è dettata dalla volontà di lasciare una impronta nel cuore e nella mente di chi ascolta.

Per partecipare all’asta clicca qui.

Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in questa stagione a promuovere aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.

Fonte: SSC Napoli