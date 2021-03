Una delle speranze per mister Gattuso è recuperare i vari infortunati, fattore che nelle ultime partite, sta riportando il Napoli vicino alla zona Champions. All’appello mancano ancora Manolas, Rrahmani, Lozano e Petagna. Per il difensore greco e il messicano, probabile il rientro domenica contro la Roma. Per il giocatore kosovaro e la punta azzurra, non è da scartare dopo la sosta, tra la sfida contro il Crotone, o il recupero contro la Juventus.

Fonte: Gazzetta dello Sport