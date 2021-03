Per via della squalifica Gattuso mischia di nuovo le carte in difesa

Al posto di Di Lorenzo verrà dirottato da Gattuso nuovamente a destra Hysaj, tra i migliori in assoluto al "Meazza" dove ha giocato a sinistra controllando benissimo Castillejo e contribuendo con Insigne alla spinta sulla fascia. Contro la Roma a sinistra tornerà Mario Rui, il portoghese impiegato nella fase finale della sfida contro il Milan al "Meazza" che sarà un ex contro i giallorossi. L'altro ex è Manolas, il difensore greco che non è stato convocato contro il Milan perchè non era ancora al massimo della condizione: rientrerà tra i convocati all'Olimpico (anche ieri si è allenato a Castel Volturno e lo farà pure oggi per tornare più velocemente al top), anche se Gattuso dovrebbe confermare la coppia centrale composta da Koulibaly e Maksimovic che ha funzionato benissimo al "Meazza" contro la formazione di Pioli chiudendo tutti gli spazi. Soprattutto il difensore senegalese è tornato al top del suo livello disputando una delle migliori partite in assoluto di tutta la stagione.