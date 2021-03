Manolas e Lozano, obiettivo il big-match contro la Roma

Il Napoli, dopo aver vinto al “Giuseppe Meazza”, contro il suo ex Milan, mister Gattuso ha concesso due giorni di riposo, come la scorsa settimana, in vista della sfida contro la Roma. Quasi tutti a riposo, ad eccezione di Manolas e Lozano. Per il difensore greco, ex tra l’altro della sfida, e il messicano, saranno giorni per ritrovare la migliore condizione. Sarebbe importante per l’allenatore dei partenopei, poter contare su altri due elementi validi in vista della sfida dell’Olimpico. Per l’ex Psv Eindoven è stato un riposo a scopo precauzionale e quindi dovrebbe far parte della lista dei convocati.

