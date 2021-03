M. Galli, dir. Osp. Milano: “Astra Zeneca? Lo farei subito e lo farei fare ai miei cari.”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Massimo Galli, Direttore malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano: “Astra Zeneca? Lo farei subito e lo farei ai miei cari. Ho mia madre in terapia intensiva non vaccinata: mi preoccupano i morti non vaccinati, non quelli vaccinati. Scudetto all’Inter? Spero di poterlo festeggiare allo stadio. Scudetto all’Inter? Faccio gli scongiuri! Battere il Milan? È stato un atto grazioso da parte del Napoli. Astra Zeneca? per un effetto Domino non iniziato in Italia è iniziato un effetto di sospensione che può avere gravi conseguenze se le persone si rifiutano poi di farsi vaccinare. Questo è il momento nel quale dobbiamo vaccinare molto Per coronare i sacrifici fatti. Abbiamo già visto che chiudere non basta se poi riapri anche troppo precocemente e ti ritrovi da capo a vedere la curva salire dei nuovi contagi. Astra Zeneca è sicuro? Io ho avuto le due dosi di Pfizer: le posso garantire che mi vacciner e io oggi stesso con Astra Zeneca e lo consiglierei anche ai miei cari di farlo. Quello che è successo, questi sfortunati casi di decessi siano soltanto quello che può essere un evento atteso indipendentemente dal vaccino. Gli effetti collaterali di un numero di morti in Gran Bretagna con il vaccino Pfizer e Astra Zeneca, vede statisticamente meno casi con Astra Zeneca. È già capitata la stessa cosa nel 2014 quando fu sospeso un certo vaccino influenzale in persone molto anziane. In quell’anno ci fu la copertura del 48% di copertura vaccinale: e ci furono molti morti per quella scelta. Non bisogna scoraggiare le persone all’uso del vaccino. Ho iscritto mia madre per poter fare la vaccinazione, donna di 90 anni, e non mi hanno chiamato per vaccinarla. Ora mia madre è in terapia intensiva e quasi sicuramente non se la caverà. Io sono preoccupato solo dalle morti da non vaccinazione. Gli effetti del vaccino possono emergere solo a lungo termine: per mettere in commercio i vaccini che stiamo utilizzando, allora staremmo ancora aspettando i risultati dei test contro il vaiolo. Non ci possiamo lamentare di aver avuto molto presto il vaccino. Quelli che mi fanno davvero paura i morti non vaccinati. Dal 2010 l’Inter non vince lo scudetto, spero di festeggiarlo potendo esser liberi. Nella possibilità vorrei essere allo stadio: sconsiglierei di farlo se fossimo ancora inguaiati come ora”