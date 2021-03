La Roma non si arrenderà, vuole il rinvio della sfida contro il Napoli

Le parole del d.s. della Roma Fienga sono la prova che il club giallorosso non gradisce che la sfida Juventus-Napoli si stata rinviata al 7 Aprile. La società di Friedkin, continuerà per la sua strada e chiederà anche lei il rinvio della sfida contro gli azzurri. Giovedì giocherà a Kiev, il return-match contro lo Shakhtar, poi solo un allenamento di rifinitura in vista del Napoli. La clausola compromissoria vieterebbe alla Roma di presentarsi, discorso diverso sarebbe per gli azionisti. La sensazione è che saranno giorni caldi e non solo a livello climatico.

Fonte: Gazzetta dello Sport