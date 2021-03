La conferenza stampa dell’Ema sul vaccino AstraZeneca

L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha indetto una conferenza stampa alle 14 del 16 marzo. Lo ha reso noto la Commissione Ue che ha fornito la piattaforma internet per trasmettere la conferenza in streaming. Durante l’evento, sono state comunicate novità circa lo stop temporaneo del vaccino di AstraZeneca in Italia e in diversi Paesi dell’Unione Europea, in seguito ad alcuni casi di trombosi e morti sospette.

Sul profilo Twitter ufficiale dell’Ema, si legge questo aggiornamento: “La direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, aggiornerà sulle indagini sul vaccino Covid-19 AstraZeneca e sugli eventi tromboembolici durante una conferenza stampa oggi dalle 14.00 alle 15.00″.

Vaccino AstraZeneca, la conferenza dell’Ema

Emer Cooke, intervenendo alla conferenza stampa, ha spiegato: “Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse” in seguito ai decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino, sottolineando che la priorità è “assicurarci della sicurezza del vaccino“.

“Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi”, ha sottolineato Emer Cooke, ma l’Ema sta comunque effettuando “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici“, esaminando “caso per caso le reazioni sospette”.

La direttrice esecutiva dell’Ema ha ribadito che “per il momento non ci sono indicazioni che il vaccino abbia causato queste condizioni, non sono emerse nei test clinici né sono stati indicati come effetti collaterali noti”.

Cooke: “L’obiettivo è la sicurezza dei vaccini”

“Molte migliaia di persone sviluppano trombosi ogni anno in Europa per cause di differenti”, e l’intenzione dell’Ema è di chiarire una volta per tutte se “si tratta di un effetto collaterale o coincidenza“, ha aggiunto Emer Cooke. Sono in corso di valutazione eventi collegati a tutti i vaccini, anche se “al momento sono stati riportati casi su AstraZeneca”.

La situazione che si è venuta a creare “non è imprevista”, ha detto Emer Cooke, ma secondo quanto appreso dall’Ema, il rapporto rischi-benefici del vaccino di AstraZeneca “rimane positivo, stiamo continuando a valutare possibili eventi collaterali”.

La valutazione dell’Ema è attesa per giovedì, e Emer Cooke ha sottolineato che sarà assicurata “trasparenza” e che, ancora una volta, l’obiettivo è “garantire la sicurezza del vaccino e comunicare i risultati”.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto sul tema, aveva spiegato che “la decisione di ieri di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale ed è emersa dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini”.