Il Napoli non vorrebbe far partire il Chucky per la nazionale, ma Lozano ci tiene tanto

Due giorni di relax per il gruppo, della Roma si comincerà a parlare da domani. Solo Lozano e Manolas stanno facendo gli straordinari a Castel Volturno: il messicano torna disponibile per l’Olimpico. Il Napoli farebbe volentieri a meno di mandarlo con il Messico a giocare con Galles e Costa Rica, ma il Chucky ci tiene in maniera particolare. E poco si potrà fare. Gattuso ha passato mezza giornata con Riccio e i suoi per preparare il lavoro della settimana, per lui nessun riposo. Anzi. La maniacale cura dei particolari in ogni momento della giornata di lavoro, il suo costante tentativo di spronare e di smuovere le coscienze dei giocatori, la carica che dà all’intero ambiente, hanno pian piano dato a Gattuso un alone particolare, e ora lo spogliatoio è ancor di più tutto con lui. Le difficoltà hanno fatto sì che il Napoli sia davvero suo in questo momento e pronto a tutto per lui. E allora, da domani si tornerà a lavorare con serenità e con qualche sorriso in più. Tabelle non se ne fanno però dopo la sosta, il calendario proprio non è niente male: vero che ci sono ancora le sfide con la Juventus, l’Inter e la Lazio ma per il resto tutte avversarie dietro in classifica. Con la serenità giusta, la stagione può ancora essere portata in salvo. P Taormina