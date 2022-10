Il Mattino – De Laurentiis ha “costretto”gli azzurri a lavorare sotto stress e sotto pressione per alcune settimane

De Laurentiis, pur non volendo mai sollevare Gattuso (e Giuntoli) dal proprio incarico, non ha mai ritenuto di dover smontare con decisione il castello di precarietà che è stato costruito intorno al Napoli. Costringendo gli azzurri a lavorare sotto stress e sotto pressione per alcune settimane, nonostante i tentativi di Gattuso e Giuntoli di proteggere il gruppo dalle voci che arrivavano all’esterno (Politano spiegò: «Quante fesserie abbiamo sentito…»). Ed è il motivo del risentimento di Ringhio: si aspettava una presa di posizione autentica del patron contro il vociare anti-Rino. Ma non per se stesso, ma per il bene del Napoli e dell’obiettivo Champions che è sempre stato a portata di mano. Ma nulla è successo. Pino Taormina (Il Mattino)