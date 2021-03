Emanuele Calaiò: “Osimhen? Da lui mi aspetto ancora tanto. Mertens darà ancora molto al Napoli”

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21. “La vittoria di Milano è stata meritata e fondamentale. Sono felice per il Napoli, per i calciatori e per Gattuso. Ora è il caso di correre: avevo pronosticato 5 punti nel trittico con Milan, Juve e Roma. Alla Juve, a questo punto, ci penseremo poi, a Roma sarà importante non perdere, ma speriamo di vincere. Io comunque metterei nel mirino il Milan, secondo me perderà ancora terreno. Mertens? E’ evidente che sia in condizioni non ottimali, deve crescere e darà ancora tanto al Napoli. Osimhen? Deve migliorare ancora molto. Per la spesa sostenuta ed anche perchè deve crescere nei movimenti spalle alla porta e nel dispendio di energie. Ha tante attenuanti ma ci aspettiamo di più”.

La Redazione