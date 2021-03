E’ in scadenza con il Napoli, la Lazio lo mette nel mirino

Per la prossima stagione la Lazio deve sopperire alle lacune difensive. Si valutano profili sia in Serie A che all’ estero. Tra i tanti monitorati c’è un azzurro, in scadenza con il club partenopeo, Nikola Maksimovic. Al momento sembrano non esserci basi per discutere di un eventuale prolungamento di contratto. Per questo i biancocelesti seguono l’evolversi della situazione, perchè se Maksimovic non dovesse rinnovare, potrebbe essere proprio il serbo il calciatore giusto per puntellare il reparto arretrato senza dover neanche trattare con un’ altra società. Tuttavia Il Messaggero non esclude altri nomi quali Pau Torres del Villarreal e Lisandro Martinez dell’Ajax, calciatori giovani ma anche costosi.