Doppio ex Agostini: “A Roma gli azzurri possono vincere, sarà una partita interessante”

L’ex attaccante del Napoli e della Roma Massimo Agostini è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21: “Il Napoli ha vinto e ha giocato anche bene. Per me è stata sia una rivincita di Rino che una ripartenza del Napoli. So come lavora Gattuso, si mette sempre in prima fila e ci mette la faccia, quindi mi fa piacere per lui. Il Napoli ha tutte le carte in regola per lottare per la Champions e contendere la qualificazione a tutte le squadre che le stanno davanti, Inter a parte che è ormai è andata. Peccato, però, perchè senza gli infortunati e senza qualche errore evitabile sono convinto che il Napoli avrebbe 6-7 punti in più, almeno. A Roma gli azzurri possono vincere, sarà una partita interessante. Osimhen? Deve migliorare, tatticamente deve crescere e non sprecare le energie in campo in modo ingenuo. A questo Napoli serve il miglior Mertens, sono convinto che farà ancora grandi cose in azzurro”.