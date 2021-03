Diritti Tv – La situazione non si sblocca, sarà ancora fumata grigia

Diritti tv: anche la riunione di oggi in video conferenza, è destinata alla fumata grigia. Molto difficile che si superi lo stallo tra club e si arrivi all’assegnazione. Sette club continuano a spingere per l’assegnazione a DAZN (Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) a cui si aggiungono i voti di Milan, Cagliari, Parma e Udinese, mentre altre nove società, ovvero Roma, Torino, Sampdoria, Genoa, Benevento, Crotone, Bologna, Sassuolo e Spezia che scelgono un’astensione strategica per far sì che la decisione sui diritti venga affrontata contestualmente col famoso possibile ingresso dei fondi di investimento. DAZN resta avanti forte di un’offerta più ricca e di un potenziale canale digitale che garantirebbe una più ampia copertura degli eventi, ma la maggioranza per assegnare i diritti, ovvero 14 voti favorevoli, non è ancora in via di raggiungimento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.