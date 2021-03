Diminuisce il numero di reti subite: il merito è di Koulibaly

Le assenze. Nessun alibi, ma dato di fatto. In attacco come in difesa. Il Napoli, nel mese di febbraio, ha incassato un numero considerevole di reti. Il periodo è quello in cui non ha potuto contare sull’ apporto nel reparto arretrato di Koulibaly. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno:

A livello difensivo il recupero di Koulibaly è stato determinante: contro Granada, Atalanta, Juventus, Sassuolo e Genoa il Napoli senza il senegalese ha subito dodici reti; soltanto due nelle quattro partite in cui invece Gattuso ha potuto contare su di lui. Nel periodo terribile il Napoli ha subito 11 gol in 6 gare. Nelle cinque sfide della svolta ha soltanto cinque, meno della metà rispetto al ciclo precedente. In entrambe le fasi di gioco, il Napoli può ancora migliorare continuando a ritrovare gli acciaccati.