Di Lorenzo out, a Roma Rino Gattusoha in difesa gli uomini contati

Di Lorenzo fermato dal GS e non sarà ancora disponibile Rrahmani che ha accusato un infortunio muscolare in allenamento il fine settimana scorso: elongazione al bicipite femorale destro. Il difensore kosovaro sarà sottoposto a un nuovo controllo a fine settimana e tornerà disponibile dopo la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali. Gattuso, quindi, avrà a disposizione soltanto tre centrali e due terzini per la trasferta di Roma, tenendo presente anche l’indisponibilità di Ghoulam che è stato operato a Villa Stuart a Roma dal professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. Uomini contati per il tecnico in difesa e poche possibilità di cambi a partita in corso. Però la compattezza di squadra nella fase difensiva mostrata nella trasferta del “Meazza” contro il Milan è sicuramente un punto di base importante per il prossimo impegno all’Olimpico contro la Roma. Tutti hanno partecipato al migliore dei modi alla fase di non possesso a cominciare dagli attaccanti.

R. Ventre Il Mattino