Di Lorenzo come Callejon, solo la squalifica ferma lo Stakanov di fascia destra

Di Lorenzo squalificato, contro la Roma si ferma lo stakanovista azzurro che aveva saltato solo la partita contro la Fiorentina per squalifica. Per il resto sempre titolare l’ex terzino dell’Empoli in tutte le altre gare del campionato e sempre in campo dal primo all’ultimo minuto. E titolare in Europa League in sette partite su otto: è entrato nella ripresa solo nella trasferta contro la Real Sociedad. Tre volte su quattro titolare in coppa Italia, solo contro lo Spezia è stato impiegato da Gattuso negli ultimissimi minuti che lo ha schierato per tutta la partita anche nella finale di Supercoppa Italia contro la Juventus. Fonte: (Il Mattino)