Corsa Champions: il Napoli l’ha riaperta, per sè e per le altre!

La Juventus si ritrova per la prima volta dopo 9 anni invischiata in una lotta che solitamente non le apparteneva. La squadra di Pirlo (così come Napoli e Lazio) ha dalla sua anche una gara in meno, ovvero quella che sarà recuperata il prossimo 7 aprile allo Stadium contro gli azzurri. Ad oggi il piazzamento tra le prime quattro sembrerebbe scontato, ma vista la classifica così corta e serrata, basta un minimo passo falso per ritrovarsi in un attimo in Europa League. Il Milan ha drasticamente abbassato i giri del motore e i piani di Pioli si sono complicati.

L’Atalanta è attualmente la quarta forza del campionato. Ha 2 punti più di Napoli e Roma, ma una partita in più degli azzurri, i giallorossi, invece, hanno anche gli impegni di Europa League.

Al momento più staccata (ma con la gara col Torino da recuperare) c’è la Lazio. Simone Inzaghi farà visita al Napoli e riceverà all’Olimpico il Milan, ma come per Fonseca, si giocherà il tutto per tutto nel derby di fine stagione con la Roma. Solo in quel momento le sorti delle prime 6 del campionato potranno essere delineate e in questo momento risulterebbe un vero e proprio azzardo fare previsioni. Tutto è ancora apertissimo. Merito del Napoli e della sua impresa di domenica sul campo del Milan.