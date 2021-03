Ciaschini (Ex all.): “A Milano è stata la rivincita del Napoli, non di Gattuso”

L’ex allenatore (e vice storico di Ancelotti) Giorgio Ciaschini è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21. “Più che rivincita di Gattuso credo che aver vinto contro il Milan sia stata una vittoria importantissima per il Napoli. Ha messo un piede nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions, e ha ottime possibilità. Giocare ogni 7 giorni che vantaggio è? Notevole, specie in questa stagione così anomala. In assoluto preparare le gare con i tempi giusti, soprattutto nella fase finale del campionato, è una importante chance per gli azzurri per avere migliore condizione e maggiore tempo per studiare l’avversario. In questo torneo, poi, dove ci sono infortuni, gare ogni tre giorni, variabile Covid e protocollo da applicare, con lo stress del caso, diventa ancora più importante, direi decisivo”

La Redazione