Cecchini, giornalista: “Roma-Napoli? Credo si giocherà”

Su Radio Marte, è intervenuto Massimo Cecchini, giornalista, ecco le sue parole:

“Roma-Napoli? Dal punto di vista pratica non succederà nulla e credo si giocherà. Resterà la battaglia politica della Roma. La Lega ufficiosamente ha fatto capire che non è stata una decisione brillante quella di rinviare la partita, dando modo ai giallorossi di lamentarsi. Peraltro i rapporti tra le due società dopo i fatti dell’anno scorso non sono più idilliaci. Ci sono strascichi che ascolteremo a lungo. Roma B in campo contro lo Shakhtar? Sì ma fino a un certo punto, perché comunque è meglio non rischiare. Ci saranno senz’altro delle rotazioni ma non sarà una squadra totalmente rivoluzionata. Magari dopo il primo tempo nella ripresa si potrà pensare maggiormente al Napoli“.