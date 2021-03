CALCIO FEMMINILE – La Juventus ad un passo dal jolly Di Guglielmo

La stagione agonistica non è ancora finita, c’è ancora molto in ballo tra la serie A e la B femminile, ma è già tempo di calciomercato. La Juventus Women si guarda già intorno per la prossima stagione e il d.s. Braghin avrebbe già piazzato il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta del terzino dell’Empoli Ladies Lucia Di Guglielmo, può essere il classico jolly che può giocare a destra e a sinistra, come alternativa alla Boattin. Senza contare che ha anche debuttato con la Nazionale del c.t. Bertolini.

Fonte: tuttocalciofemminile.com