UFFICIALE – I convocati della Polonia, nella lista Zielinski e l’ex Milik

In vista delle sfide per la fase di qualificazione per i prossimi mondiali in Qatar del 2022, il c.t. della Polonia Paulo Sousa, ha diramato la lista dei convocati per le gare contro: Ungheria, Andorra e Inghilterra.

PORTIERI: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus FC)

DIFENSORI: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento Calcio), Michał Helik (Barnsley FC), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Arkadiusz Reca (FC Crotone), Maciej Rybus (Łokomotiw Mosca).

CENTROCAMPISTI: Rafał Augustyniak (Urał Jekaterynburg), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Łokomotiw Mosca), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC), Przemysław Płacheta (Norwich City FC), Bartosz Slisz (Legia Varsavia), Sebastian Szymański (Dynamo Mosca), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

ATTACCANTI: Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Arkadiusz Milik (Olympique Marsiglia), Krzysztof Piątek (Hertha BSC), Karol Świderski (PAOK FC).

Fonte: gonfialarete.com