Stefano Pioli: “Contro il Napoli persa un’occasione, ma hanno pesato le assenze”

Il Milan perde per 0-1 contro i partenopei e probabilmente dicono addio allo scudetto, ora distante nove punti. A fine gara le parole del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. “Contro il Napoli abbiamo perso una grande occasione di chiudere alla grande una settimana dove abbiamo battuto l’Hellas Verona e pareggiato a Manchester. La nostra è stata una buona gara, ma non sufficiente per affrontare un’ottima squadra come quella di Gattuso. Purtroppo le assenze hanno pesato, senza dimenticare che gli impegni in Europa il giovedì hanno pesato sul rendimento della squadra. Il rigore? Per me è rigore che non lo possa essere. Siamo in zona Champions ed è quello che conta per il nostro percorso”.

Fonte: Pietro Guadagno Corriere dello Sport