SSCN – Piccolo break: i cancelli di Castelvolturno riapriranno mercoledì

Una settimana tipo dietro l’altra. Una autentica novità per questa stagione calcistica, tanto che, dopo il successo di San Siro, Gattuso ha potuto concedere 48 ore di riposo agli azzurri. Infatti, il Napoli, come si legge sul sito ufficiale della società azzurra, riprenderà ad allenarsi mercoledì presso il Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri dovranno preparare il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45)