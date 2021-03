PRIMAVERA 1 – Roma-Bologna 1-0, giallorossi ancora primi alla fine del girone d’andata

La Roma di mister Alberto De Rossi, oggi ha affrontato, presso il “Centro Sportivo Tre Fontane” il Bologna per l’ultima gara del girone d’andata. La partita è stata equilibrata dove gli ospiti partono forte con il giovane Juwara che va vicino al gol. Per i giallorossi risponde il centrocampista Darboe. La gara si sblocca quasi a fine gara con il rigore trasformato con grande freddezza da Milanese, che aveva segnato anche con la prima squadra sul campo del Cska Sofia. Per la Roma successo che gli consente di essere primo al giro di boa.

AS Roma vs Bologna FC 1909 1-0

AS ROMA (3-3-1-3) : Mastrantonio; Codou, Morichelli (46′ Vicario), Feratovič (71′ Tahirovic); Bove (71′ Satriano), Tripi (C), Darboe; Milanese; Ciervo (81′ Tomassini), Tall (81′ Afena-Gyan), Providence. A disp.: Boer (GK), Bianchino, Vetkal, Cassano, Evangelisti, Megyeri (GK). All.: De Rossi.

BOLOGNA FC 1909 (4-3-3) : Molla; Arnofoli (86′ Sigurpálsson), Tosi, Milani, Annan; Baldursson (61′ Viviani), Maresca (86′ Pietrelli A.), Farinelli; Juwara (50′ Rabbi [C]), Vergani, Rocchi (C) (86′ Paananen). A disp.: Prisco (GK), Cavina, Pietrelli R., Cossalter, Roma, Carrettucci, Montebugnoli. All.: Zauri.

Arbitro: Sig. Mario Saia di Palermo.

Assistente 1: Sig. Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia.

Assistente 2: Sig. Paolo Cipolletta di Avellino.

Marcatori: 79′ rig. Milanse (AS Roma).

Ammoniti: 11′ Ciervo (AS Roma), 45′ Morichelli (AS Roma), 46′ Vicario (AS Roma), 52′ Arnofoli (Bologna FC 1909), 65′ Farinelli (Bologna FC 1909), 79′ Maresca (Bologna FC 1909), 89′ Afena-Gyan (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 1’pt, 5’st. Calci d’angolo: 9-4. Temperatura: 15°C (Prevalentemente soleggiato).

Spettatori: porte chiuse.

Fonte: vocegiallorossa.it