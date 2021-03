Premier League – Jo(ca)ta Liverpool: Wolverhampton steso 1-0, paura per Rui Patricio

Risorge il Liverpool. I Reds vincono 1-0 a Wolverhampton nel Monday Night della 28a giornata di Premier League, ritornano al successo dopo due sconfitte di fila e si rilanciano per la lotta in zona Champions League. Decide un gol del grande ex Jota al 2′ min della ripresa, nel finale grandissimo spavento per il portiere del Wolves Rui Patricio rimasto a terra per un quarto d’ora per un brutto colpo ricevuto alla testa e uscito in barella. Con questa vittoria il Liverpool aggancia l’Everton al 6° posto in classifica e va a -5 punti dal quarto posto